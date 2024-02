New York | conflitto tra bande | sparatoria in metropolitana Un morto e 5 feriti

(Di martedì 13 febbraio 2024) Newè stata scossa da un grave episodio di violenza nella tarda serata di ieri, quando unaha avuto luogo alla stazione delladi Mt. Eden, nel Bronx, lasciando una scia di sangue e terrore. Il tragico bilancio conta une cinque, di cui quattro versano in gravi condizioni, segnando uno dei momenti più bui per la comunità locale. Secondo le prime ricostruzioni, il responsabile – o i responsabili – dell’attacco sono ancora a piede libero, con le autorità che hanno rilasciato una descrizione limitata di uno degli aggressori: un individuo con una giacca rossa e un passamontagna che ha aperto il fuoco sulla folla indifesa presente sulla piattaforma. La polizia, tuttavia, non esclude che dietro l’attacco ci possano essere più soggetti, alimentando l’ansia e la ...

Sui social i video del misterioso personaggio raccolgono milioni di views. Ma come fa a creare clip in cui sembra l'unica persona sulla TerraIl 16 febbraio il primo gruppo raggiungerà New York per prendere parte all’inaugurazione di Trash to beauty. Il tour coinvolgerà 400 residenti che possono partecipare grazie anche al sostegno del Comu ...Si è esibita al Rockefeller Center di New York, proponendo un repertorio di brani classici e composizioni originali. Il suo impegno è far conoscere la figura di San Valentino e diffondere il messaggio ...