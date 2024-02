Nesta come Ancelotti Se sabato non si perde

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Alessandrosulle orme di Carlo. Nessun colpo di sole o eccesso di Lambrusco a tavola, a supporto di questa considerazione c’è infatti una certezza granitica che solo i numeri possono fornire. Era infatti dalla stagione 1995-1996 che la Reggiana non otteneva sette risultati utili consecutivi in Serie B. In poche parole erano 28 anni che non succedeva. In quel caso furono addirittura otto, un traguardo che Rozzio e compagni potranno eguagliare se non si faranno superare nella prossima sfida interna con la Ternana. Già così però si può parlare di un cammino eccellente, perché dopo la sconfitta interna con la Sampdoria dello scorso 16 dicembre (1-2) i granata hanno cambiato passo andando a vincere a Bolzano (2-3) e facendo il bis in casa col Catanzaro (1-0); dopo sono arrivati due pareggi (doppio 2-2 a Pisa e in casa col Como), ...