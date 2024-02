Nessuno in Serie A come Calafiori | il difensore-tuttocampista che si esalta nel Bologna di Motta

2023-12-12 17:44:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: La Juve ntus, con un lungo post, ha voluto salutare il suo ex ... (justcalcio)

Joshua Orobosa Zirkzee è il nuovo fenomeno del calcio ed è destinato ad una carriera scintillante in un big del calcio Europeo. Si tratta di un ... (calcioweb.eu)

«Il governo non è e non sarà mai ostaggio di nessuno. Ci assumiamo la piena responsabilità delle scelte che facciamo e delle decisioni che ... (open.online)

Amazon ha girato la serie “Expats” a Hong Kong ma gli abbonati dell’ex colonia britannica non possono vederla , almeno per il momento. La mancata ... (tpi)

Il nuovo podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 è realizzato da Chora Media. Scritto da Pablo Trincia e Luca Lancise, sarà disponibile dal 19 febbraio su skytg24.it e su tutte le principali ...I tifosi sono delusi, i giocatori sono delusi, i dirigenti saranno delusi, tutti delusi. La sconfitta contro l'Udinese non è un caso, non è un episodio sporadico con una ...Protagonista la star di "Better Call Saul" Bob Odenkirk. Cugino di undicesimo grado (scoperta recente) di Re Carlo III ...