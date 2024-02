Neopatentato ma già ubriaco al volante | l’auto si ribalta Soccorsi lui e l’amica a bordo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Milano, 12 febbraio 2024 – Investimento di un pedone, con pirata della strada in fuga, emento di un’auto guidata da un ragazzo. Sono due incidenti avvenuti nel weekend. Il primo, sabato mattina poco dopo le 6.30 in via Galilei, zona piazza Repubblica: un’auto si è cappottata e ha colpito due veicoli in sosta. Immediata la richiesta di aiuto e l’arrivo di 118 e polizia locale. Sono statii due ragazzi che erano a, un giovane di 23 anni che era ale la passeggera, coetanea, entrambi accompagnati in codice giallo in ospedale. Nessuno dei due, fortunatamente, si è ferito in maniera grave ma il guidatore è finito nei guai perché è risultato essere alin stato di ebbrezza, con un tasso alcolimetrico di quasi 1 grammo per litro di sangue (sopra ...