Nel Lazio liste d'attesa sempre più lunghe. Rocca ha puntato sui privati ma il suo piano è un flop (Di martedì 13 febbraio 2024) Visite mediche nel Lazio? Le liste d'attesa continuano a essere troppo lunghe, talvolta addirittura chiuse. Un problema annoso a cui non si riesce in alcun modo a dare una risposta che sia decisiva e risolutiva. Il piano del governatore Francesco Rocca di puntare tutto sui privati si è rivelato un totale fallimento. A dirlo sono i dati. A metà del 2023 aveva dichiarato che entro la fine dell'anno le strutture private avrebbero dovuto garantire il 100% delle prestazioni. Visite mediche nel Lazio? Le liste d'attesa continuano a essere troppo lunghe, talvolta addirittura chiuse Insomma, i cittadini del Lazio avrebbero dovuto poter contare sulle strutture private accreditate – ce ne sono ...

