NBA | i risultati della notte 13 febbraio | Minnesota supera i Clippers | Milwaukee manda ko i Nuggets

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ultimi giorni di NBA prima del break dovuto all’All Star Game. Vediamo insieme i, dove sono venti le squadre scese in campo nella massima lega cestistica americana. Sfida tiratissima a Cleveland, dove i Philadelphia 76ers fanno il colpaccio in casa dei Cavaliers: nel 121-123 finale a scrivere l’ultima parolapartita è Paul Reed con la stoppata su Cameron Mitchell (36 per lui) a un secondo dalla fine. Un Luka Doncic spaziale trascina i Dallas Mavericks al successo per 112-104 contro gli Washington Wizards, i suoi 26 punti, 11 rimbalzi e 15 assist guidano la rimonta dal -10 di fine terzo quarto, con lui 26 di Irving e doppia doppia da 16+17 per Daniel Gafford.Bucks che tornano al successo e lo fanno con i campioni in carica dei Denverper ...