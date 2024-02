Nazionali giovanili Sei azzurrini convocati nelle varie selezioni

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’azzurro della Nazionale Italiana, almeno a livello giovanile, assume sempre di più la tonalità dell’azzurro Empoli. Sono ben 6, infatti, i ragazzi del Settore Giovanile ad essere statirispettive. Partiamo dall’Under 18, dove per l’amichevole di domani alle 14.30 a Tirrenia contro la Slovacchia, il Ct Daniele Franceschini ha chiamato anche l’azzurro Lorenzo Tosto. Il compagno più giovane Salvatore Monaco è invece rientrato nella lista deidell’Under 17 per la doppia amichevole contro la Francia di oggi (ore 14.30) e giovedì prossimo (alle 11) a Coverciano. Infine, Oliver Blini, Danilo Busiello, Thomas Campaniello e Samuele Tavanti faranno parte dell’Under 16, che sempre oggi (17.30) e giovedì (11) affronterà in amichevole i pari età del Belgio allo stadio Piola di Vercelli.

