(Di martedì 13 febbraio 2024) Solo su Sky il grande tennis gioca tutto l’anno e da oggi diventa un’esperienza totale, sempre più completa e personalizzata. Dopo l’annuncio dell’accordo che consente la trasmissione su Sky e in streaming su NOW fino al 2028 di oltre 80 tornei a stagione tra ATP e WTA, con più di 4.000 partite 12 febbraio,“Sky”. Grazie a questa novità, i clienti potranno seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basterà andare sul canale SkyTennis, al 203, e con il telecomando accedere a Sky, per passare da un campo all’altro, da una superficie all’altra, da un campione all’altro, con un occhio di riguardo ai tennisti italiani, e per non perdersi neanche un colpo decisivo degli incontri più appassionanti ...

Nasce oggi Sky mobile powered by Fastweb , l'offerta per la telefonia mobile di Sky: ecco cosa sappiamo sulle proposte in arrivo . L'articolo Nasce ... (tuttoandroid)

Formula 1: Presentazione Ferrari SF-24. Il Ritorno delle Grandi Sfide su Sky e NOW!, È tempo di tornare a sognare. Tornano le grandi sfide della Formula 1 su Sky e in streaming su NOW. In attesa della ...I fischi assordanti dello Stadium, al fischio finale, sottolineano il momento nerissimo della Juventus. Battuta anche dall’Udinese e ufficialmente fuori dalla lotta per il titolo, ...Sky Sport ha annunciato la nascita di un nuovo canale. Da oggi, 12 febbraio, nasce Sky Sport Plus, canale dedicato a tutti gli abbonati e disponibile su Sky Sport Tennis (canale 203) per scegliere ...