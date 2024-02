Napoli | Tuttosport | ADL pronto al rilancio per Conte?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 13 febbraio 2024) Chi allenerà ilnella prossima stagione? Secondo, Aurelio De Laurentiis sarebbea tornare alla carica per Antonio. Scrive il quotidiano sportivo diretto da Guido Vaciago: “Dopo un anno sabbatico, il tecnico salentino sarà uno degli “oggetti” del desiderio dei grandi club europei in vista della prossima stagione. Tanti club potrebbero virare le attenzioni verso. Vedi De Laurentiis, il presidente delnon voleva subentrare, a fine stagione tutto potrebbe cambiare e oggi il club partenopeo in Italia è probabilmente la società che più di altre potrebbe acntare i desideri di. Non solo da un punto di vista economico, ma anche progettuale”, non è un ...