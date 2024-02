Napoli | torna Osimhen | certezze e dubbi tra campo e futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 - A cosa aggrapparsi quando tutto o quasi va male? La domanda, a maggior ragione dopo la sconfitta patita a San Siro contro il Milan, èta di attualità in casa, dove ormai in questa stagione è consuetudine provare a cercare un appiglio per continuare a credere al meglio: in principio il sogno nel cassetto era la conferma dello scudetto, mentre oggi è diventato il pass per la prossima Champions League. Il tutto senza dimenticare che, al momento, gli azzurri sarebbero fuori da qualsiasi competizioni europea. Insomma, cambiano i tempi e le ambizioni ma quel che resta costante nel capoluogo campano è l'appiglio chiamato Victor, pronto are a Castel Volturno per provare a risollevare le sorti dei suoi. Il mistero sulle condizioni di ...