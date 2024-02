Napoli | scontri tra manifestanti pro-Ghali e la Polizia alla sede Rai | video

(Di martedì 13 febbraio 2024)traall'esterno delladella Rai di. Tutto legato ad un presidio organizzato da Potere al Popolo ed alcuni attivisti per far sentire il loro sostegno aed alle sue parole pro Palestina sul palco dell'Ariston. Ad un certo punto i circa 100, tra cui l'ex sindaco De Magistris, hanno cercato di forzare l'accesso. A quel punto laè intervenuta caricando e allontanando i presenti. Immediate le proteste anche a livello politico.

Momenti di forte tensione davanti alla sede della Rai di Napoli , in viale Marconi, per una manifestazione organizzata dopo le polemiche seguite ... (ilmattino)

In merito a quanto pubblicato oggi dal Fatto Quotidiano, la direzione di Repubblica precisa che non è stata mai fatta alcuna censura contro il cantante Ghali, gli è stato invece chiesto di rispondere ...Scontri tra manifestanti e polizia davanti alla sede Rai di Napoli, dove circa 200 attivisti si sono radunati per protestare contro il comunicato dell'ad Sergio sul conflitto a Gaza ...Momenti di forte tensione davanti alla sede della Rai di Napoli, in viale Marconi, per una manifestazione organizzata dopo le polemiche seguite all'esibizione di Ghali a Sanremo.