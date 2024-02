Napoli | scontri fuori dalla Rai di Fuorigrotta | la polizia carica i manifestanti VIDEO

(Di martedì 13 febbraio 2024) Questa mattina una protesta organizzata da attivisti pro-Palestina è sfociata in momenti di forte tensione tra lae i. Glisono avvenuti davanti alla sede Rai digrotta, ae lahato più volte il corteo causando almeno due feriti., due i feriti da spintoni e manganellate L'articolo proviene da Il Difforme.

Violenti scontri all’esterno della sede Rai di Napoli , a fuori grotta, dove si sta svolgendo un presidio per denunciare la presa di posizione ... (metropolitanmagazine)

Napoli , 13 febbraio 2024 – scontri durante la manifestazione, davanti alla sede Rai di Napoli in viale Marconi, organizzata da associazioni e gruppi ... (quotidiano)

AGI - Tensione davanti alla sede della Rai di Napoli , in viale Marconi, per una manifestazione organizzata dopo le polemiche seguite alle parole del ... (agi)

Presente anche l'ex sindaco della città Luigi De Magistris, che sui social parla di "teste aperte e molto sangue" per chi "ha chiesto giustizia per ... (tg24.sky)

Scontri tra manifestanti e polizia davanti alla sede Rai di Napoli, dove circa 200 attivisti si sono radunati per protestare contro il comunicato dell'ad Sergio sul conflitto a Gaza ...