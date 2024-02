Napoli | manifestazione pro Palestina fuori sede Rai | partono cariche della Polizia

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tafferugli davanti allaRai digrotta, a. Questa mattina durante un presidio proin via Marconi, attivisti e forze dell’ordine sono venuti a contatto sfociando in scontri violenti. Ci sono stati spintoni e manganellate. Secondo quanto si apprende, laha L'articolo Teleclubitalia.

Un centinaio di persone si sono date appuntamento in piazza San Domenico a Napoli per manifestare in favore del popolo palestinese nonostante il ... (ilfattoquotidiano)

Duro affondo di De Luca contro l' Autonomia differenziata : "Faremo le barricate , non ci faremo prendere in giro da questi squinternati"Continua a ... (fanpage)

NAPOLI – Cariche della polizia, tensione e attivisti feriti. Sono momenti di grande tensione quelli che si stanno vivendo all’esterno della sede Rai di Napoli, in viale Marconi a Fuorigrotta. Qui è in ...Momenti di forte tensione davanti alla sede della Rai di Napoli, in viale Marconi, per una manifestazione organizzata dopo le polemiche seguite all'esibizione di Ghali a Sanremo.“Napoli ha bisogno di posti barca. Questo è il momento idoneo perché ci sono le condizioni per lavorare tra pubblico e privato”. Ha esordito così il sindaco ...