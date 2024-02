Napoli | manganellate su manifestanti pro-Palestina Presidio davanti alla sede Rai | Violenza inaudita

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ial presidio per solidarizzare con il cantante Ghali che sabato all'Ariston aveva detto "Stop genocidio" Segui su affaritaliani.it

Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di forte tensione davanti alla sede della Rai di Napoli , in viale Marconi, per una manifestazione ... (anteprima24)

Momenti di forte tensione davanti alla sede della Rai di Napoli , in viale Marconi, per una manifestazione organizzata dopo le polemiche seguite ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Quanto successo questa mattina davanti alla sede Rai di Napoli è grave. Le manifestazioni pacifiche non possono essere ... (liberoquotidiano)

Presente anche l'ex sindaco della città Luigi De Magistris, che sui social parla di "teste aperte e molto sangue" per chi "ha chiesto giustizia per ... (tg24.sky)

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Quanto successo questa mattina davanti alla sede Rai di Napoli è grave. Le manifestazioni pacifiche ...testate del web vediamo le forze dell'ordine prendere a ...In merito a quanto pubblicato oggi dal Fatto Quotidiano, la direzione di Repubblica precisa che non è stata mai fatta alcuna censura contro il cantante Ghali, gli è stato invece chiesto di rispondere ...Scontri tra manifestanti e polizia davanti alla sede Rai di Napoli, dove circa 200 attivisti si sono radunati per protestare contro il comunicato dell'ad Sergio sul conflitto a Gaza ...