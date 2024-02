Napoli | insanguinata dopo scontri davanti sede Rai | “Violenza inattesa”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa sua foto con il volto coperto di sanguegli incidenti avvenuti all’esterno della Rai dista facendo il giro del web: “Per fortuna sto bene – racconta all’ANSA Mimì Ercolano, 45 anni, una sindacalista del Si Cobas – ma siamo stati vittime di una reazione violenta, spropositata e, colpiti con i manganelli solo per aver tentato di affiggere uno striscione ai cancelli della Rai”. Mimì spiega di essere stata medicata per la ferita alla testa, “ho mal di testa e una prognosi di cinque giorni, ma sono pronta a scendere anche subito nuovamente in piazza se serve”. Napoletana, tre figli, un passato da naturalista, nella sua storia di attivista ha partecipato a numerose manifestazioni e si era già trovata coinvolta incon la polizia, “ma stavolta – racconta – davvero non ...