Napoli-Genoa a rischio per Osimhen | il motivo e quando rientra in Italia

Ultim'ora: Osimhen salta Napoli-Genoa Novità da Sky Sport, potrebbe slittare ancora il rientro di Victor Osimhen a Napoli dopo il lungo impegno in Nazionale per la Coppa d'Africa. Sabato pomeriggio c ...Victor Osimhen molto difficilmente sarà in campo in Napoli-Genoa, match in programma sabato alle 15. Il bomber è in questo momento in Nigeria e sta ricevendo dal Presidente della Repubblica le ...Victor Osimhen molto difficilmente sarà in campo in Napoli-Genoa, match in programma sabato alle 15. Il bomber è in questo momento in Nigeria e sta ricevendo dal Presidente della Repubblica le ...