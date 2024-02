Napoli-Conte | a giugno si può | ADL ci riproverà | è il club ideale per accontentarlo

(Di martedì 13 febbraio 2024)può aprire alin estate: De Laurentiis insisterà di nuovo, ilazzurro più di tutti potrebbe acntare le richieste del tecnico.– Il futuro di Antonioè uno dei temi caldi in vista della prossima stagione. E ilpotrebbe tornare con forza alla carica per il tecnico salentino, come riporta Tuttosport. Aurelio De Laurentiis cicon decisione per portaresulla panchina azzurra. Dopo un anno di stop, l’allenatore è pronto a tornare in pista e in Italia ilsembra ilper acntare le sue richieste tecniche ed economiche.apprezza il progetto ambizioso di De Laurentiis. Già ...

Futuro allenatore Napoli, per Conte c’è da battere una Concorrenza spietata: tante squadre lo hanno nel mirino, non solo in Italia La sconfitta ... (spazionapoli)

Come successore di Pioli il Milan sta pensando a un tecnico straniero che non ha mai allenato in Italia: può arrivare anche il bomber.Secondo Tuttosport, il Napoli potrebbe tornare alla carica per Antonio Conte, ex allenatore, tra le altre, di Inter e Juventus: "Dopo un anno sabbatico, Conte sarà uno degli "oggetti” del desiderio de ...Antonio Conte è il sogno, nemmeno nascosto, di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione. A scrivere del futuro del tecnico è l'edizione odierna di Tuttosport: "Tanti club potrebbero virare le at ...