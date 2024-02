Napoli | Ciro Ferrara | “Il Kvara che conosciamo…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’ex difensore die Juventusha parlato a Dazn nel corso della trasmissione Supertele. Di seguito le sue dichiarazioni: Aldilà delle idee di Mazzarri, è importante che i giocatori sentano il cambiamento, che ci credano veramente. La sensazione è che ancora non si è capito quale strada percorrere. Contro Fiorentina e Inter in Supercoppa e contro Lazio e Milan in campionato Mazzarri ha applicato la difesa a tre. Questo sembra il vestito che più gli sta addosso, da sempre.tskhelia sottopunta? Per me lui è bravo esterno. Nell’occasione che crea per Simeone nel primo tempo lui va via sulla destra e mette la palla in mezzo. Ha bisogno di un centravanti che sappia attaccare tantissimo la profondità affinché lui possa trovare degli spazi. Sinceramente ilche conosciamo dà il ...