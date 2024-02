Napoli | Chiariello tra Mazzarri e Osimhen…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 13 febbraio 2024) A ‘RadioCentrale’, nel corso del programma ‘Un calcio alla radio’, Umbertosi è espresso nel suo consueto editoriale. In seguito le sue dichiarazioni: “Ai servi sciocchi divoglio dire che potete anche riferire che non ho niente di personale contro di lui. Quando è arrivato, l’abbiamo accolto tutti, me compreso, come lo zio di famiglia che aveva lasciato buoni ricordi, che aveva fatto un buon lavoro e che si proponeva tramite un’intervista che è passata alla storia. Walter, per chi non lo conosce, lo può capire meglio attraverso un libro del 2014: ‘Il meglio deve ancora venire’.Lui, forte dell’ingaggio da parte di Moratti presidente dell’Inter, era in piena adorazione di sé stesso, in totale autostima e convinto di essere un tecnico in grande ascesa che avrebbe fatto grandi cose. ...