Napoli-Barcellona è anche Mazzarri-Xavi sfida tra allenatori sfiduciati The Athletic

(Di martedì 13 febbraio 2024) Manca poco alladi Champions tra, che si terrà al Maradona mercoledì 21 febbraio alle ore 21.00. Si tratterà di una partita tra due squadre che hanno vinto i loro rispettivi campionati l’anno scorso e che, allo stesso modo, stanno attraversando un periodo buio in campionato quest’anno. Thescrive: “Ilha ancora molto da dimostrare in quella che è stata una stagione più tumultuosa fino ad oggi. Passare dal Gruppo C davanti a Braga e Union Berlino non si è rivelato un gran problema, ma un inizio doloroso in Serie A ha portato alla rapido addio di Rudi Garcia a novembre. Le prestazioni della squadra sono statepeggiori con il suo sostituto, Walter”. Ilconè ...

Il Barcellona non sta meglio del Napoli : 3-3 in casa col Granada penultimo . Il Napoli ha perso in trasferta contro il Milan, ma non è l’unico ad ... (ilnapolista)

Ultim'ora: Osimhen salta Napoli-Genoa Novità da Sky Sport, potrebbe slittare ancora il rientro di Victor Osimhen a Napoli dopo il lungo impegno in Nazionale per la Coppa d'Africa. Sabato pomeriggio c ...A riferirlo è Gianluca Di Marzio che spiega come il ritorno di Osimhen in Italia è atteso tra venerdì e sabato, giorno quest’ultimo del match di campionato contro il Genoa. Questo il motivo per cui il ...L'infermeria del Barcellona non sta attraversando il suo momento migliore e in totale sono sette i calciatori fermi ai box e su cui Xavi non può contare.