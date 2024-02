Napoli | ADL e Mazzarri…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 13 febbraio 2024): la Gazzetta dello Sport scrive che Walter Mazzarri non è a rischio esonero, soffermandosi sulle valutazioni fatte dal club partenopeo dopo la sconfitta del Meazza contro il Milan: “Aurelio De Laurentiis è rientrato adopo la sconfitta col Milan ed è stato questo il principale argomento di discussione nel confronto che ha avuto con altri vertici della dirigenza. Non tanto per il risultato in sé, ma perché il ko di San Siro si inserisce in una striscia troppo negativa per essere taciuta. I discorsi hanno riguardato anche la posizione di Walter Mazzarri“. La proprietà del… “La proprietà è chiaramente insoddisfatta di quanto sta esprimendo la squadra, ferme restando le responsabilità di questa situazione distribuite in ogni area del club. La posizione dell’allenatore, a ogni modo, non è a rischio. È ancora ...