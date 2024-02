MV Marine | nuovo cantiere nautico a Striano con soluzioni innovative e green

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’inizio di una nuova storia: è lo slogan scelta da MVper annunciare l’apertura del, la cui inaugurazione è programmata per sabato 24 febbraio alle ore 10.30 in via delle Industrie a.Ilfondato e diretto dall’ingegner Vincenzo Nappo festeggia i trent’anni di storia con la realizzazione delinsediamento nella zona industriale della città, facilmente raggiungibile dalla autostrada A30 (immediatamente a ridosso dell’uscita di Sarno). Si tratta di una struttura innovativa e dalle ampie dimensioni: tre volte più grande dell’attuale(che resterà parte integrante della produzione di MV), lo stabilimento presenta più di 5.000 metri quadrati di aree ...

Nuovo record Ecco a voi il tunnel sottomarino più lungo al mondo. Scopriamo dove si trova e quali sono le sue caratteristiche.Estesa l’offerta dei tickets per il primo Gran Premio europeo della F1 2024 in programma ad Imola dal 17 al 19 maggio ...La guida alle elezioni europee Francia 2024: la data, i partiti in corsa, la legge elettorale e cosa dicono i sondaggi in merito al voto.