Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (askanews) – Nel corso di uno “spazio” organizzato sul suo social network X, in compagnia di senatori repubblicani, il miliardario Elonha espresso i suoi dubbi su una vittoria dell’contro la Russia. La posizione di Elonsullainè sempre stata ambigua. Se il miliardario ha consegnato a Kiev diverse migliaia di terminali Starlink, consentendo alle truppe di accedere a Internet, ha anche proposto che il Paese ceda dei territori alla Russia per ottenere la pace. Lunedì 12 febbraio, durante uno “spazio” organizzato sul suo social network X, il miliardario americano ha affermato questa volta che non c’è “nessuna” che il presidente Vladimirla. ...