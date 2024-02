Musk | “Basta aiuti Usa a Ucraina | Putin non perderà guerra”

La Camera dei Rappresentati degli USA non voterà la nuova legge sugli aiuti nei confronti dell’Ucraina proposta dal Senato. Ad affermarlo è Mike Johnson, speaker repubblicano della stessa House of Rep ...(Adnkronos) – “I soldi non aiutano l’Ucraina. Prolungare la guerra non aiuta l’Ucraina”. Elon Musk, numero 1 di X e di Tesla, ritiene che gli Stati Uniti debbano interrompere gli aiuti all’Ucraina, ch ...Accessibile a tutti dopo un paio d’anni in fase beta e a inviti, la piattaforma che dovrebbe fare concorrenza a Twitter si può usare anche ...