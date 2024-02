Muriel saluta commosso | “Ho un nodo alla gola Bergamo casa mia | ci vediamo presto”

(Di martedì 13 febbraio 2024). Un video sui social, pieno di emozioni forti che rompono la voce e spesso lo costringono a fermarsi: Luisl’Atalanta, parte per Orlando e per la sua nuova vita professionale che lo vedrà impegnato nella MLS, ma connel cuore. L’attaccante colombiano si è messo di fronte a una telecamera per congedarsi dcittà, con la promessa cheinsiemesocietà organizzerà un momento vero, dal vivo, a, per lasciarsi nel modo corretto, col giusto tributo a un giocatore che in quattro anni e mezzo ha deliziato con la sua classe il pubblico nerazzurro. “Ho unche non mi lascia parlare bene – ammette Lucho – Vi ringrazio tantissimo per avermi ...

