MotoGP | Pit Beirer | “Abbiamo strategia a lungo termine”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ormai KTM non vuole più svolgere un ruolo marginale o sporadico nella. I tempi sono maturati affinché anche questa casa motociclistica cominci a competere per il titolo. Binder lo scorso anno qualche segnale lo ha dato, ma le Ducati hanno scavato un solco irrecuperabile rispetto alle altre contendenti. Quest’anno però la musica potrebbe cambiare almeno secondo il direttore del settore motorsport di KTM Pitche ha parlato della situazione interna. Pit: “Il prossimo obiettivo realistico è portare un pilota sul podio” Crediti foto: Profilo ufficiale di Binder FacebookQueste dunque le parole del leader di KTM riprese da motorsport: “Eravamo quarti, il prossimo obiettivo realistico è portare un pilota sul podio. Questo è sicuramente l’obiettivo. Ma nonfatto tutti questi sforzi per dire ...

