MotoGP | Marini al lancio della nuova Honda | “Orgoglioso di rappresentare questi colori | è un sogno”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Lucaha preso la parola in occasionepresentazioneHrc a Madrid: “Entrare a far parte di questo team è un onore per me. Fin da quando ero piccolo avevo le tute nei loroper le minimoto. Essere qui, con la tuta e la moto, è unche si è realizzato: era destino“. Il pilota italiano ha poi aggiunto: “Anche se siamo solo all’inizio del viaggio, mi sento già partesquadra e sento il supporto degli ingegneri. Ho trascorso in sella alla moto solo sei giorni, quindi speriamo di approfittare dell’ultimo test e cominciare la stagione al meglio. Non potrei essere piùdi“. SportFace.

