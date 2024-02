Moto | Evan Bros ingaggia Carrasco Debutto a Misano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) È da un po’ di tempo che si piacciono e negli anni più di una volta l’entourage della spagnola Ana, ha sondato la possibilità di salire sulla Yamaha del team – due volte campione del mondo in SuperSport600 –. E finalmente il matrimonio è arrivato, anche se non nel mondiale della classe intermedia delle derivate di serie, ma nel nuovissimo Campionato del Mondo (il primo ufficiale a tutti gli effetti) organizzato da Dorna in sei tappe, affiancando il paddock della SuperBike. Si correrà solo in Europa:in casa alWorld Circuit il prossimo 14 giugno, poi il 12 luglio a Donington in Gran Bretagna, il 9 agosto a Portimao, in Portogallo, il 23 agosto in Ungheria, ancora in Italia, sul nuovissimo circuito di Cremona il 20 settembre, per la grande conclusione (come tutta la ...