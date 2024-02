' Mosca ha usato per la prima volta il missile ipersonico Zirkon'

“ Filippo vive in condizioni disumane da quasi un anno”. Lo dice all’Adnkronos Armida Decina, avvocato di Filippo Mosca , il 29enne detenuto nel ... (metropolitanmagazine)

Il giovane è stato condannato in primo grado a otto anni e sei mesi di carcere per traffico internazionale di droga. Il legale Armida Decina ... (sbircialanotizia)

DIRETTA Ucraina - Kiev non ha dubbi : “Mosca ha usato missili Corea del Nord”

DIRETTA Ucraina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato ... (notizie)