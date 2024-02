Morto Marco Roscioli | leggenda della panificazione a Roma

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 febbraio 2024), maestro, si è spento a 76 anni. L’uomo ha aperto un varco nell’antica arte dei fornai e non solo.ospite a MasterChef (ANSA-IlCorriereCittà.com)Lo chiamavano tutti Maestro e continueranno a farlo perchèera e resta un riferimento nell’artepanetteria e più in generaleculinaria. L’uomo ha preso un posto e l’ha reso casa. L’Antico Forno è un riferimento per tutti e continuerà ad esserlo nella Capitale anche adesso che il “titolare” non c’è più. I figli rammentano a tutti: “Senza di lui non ci sarebbe stato nessun inizio”.a 76 anni, dopo una vita dedicata al lavoro. ...