Morgan a La Confessione Rai3 di Peter Gomez | “Ghali ha fatto bene a parlare di pace a Sanremo Fedez? Un ignorante Alla Meloni ho voluto dare una carezza mediatica”

(Di martedì 13 febbraio 2024), la politica, le cadute e le rinascite. Parla di tutto questo Marco Castoldi in arte, ospite insieme a Nicola Gratteri della prima puntata de Lain onda su Rai 3 stasera 13 febbraio alle 23. Dopo una prima riflessione sull’inizio della passione per la musica, l’artista esordisce con la solita modestia: “Non mi sento un genio, lo dicono gli altri.? Quest’anno non l’ho visto, mi sono protetto. I giornali, però, li leggo”. E quiinterviene a sostegno die della libera espressione anche dal palco di una kermesse musicale: “Se il pensiero è contro la guerra è giusto farlo, lo dice la Costituzione italiana. È un nostro dovere quello di ripudiare la guerra,hauna cosa molto corretta”. ...

E' arrivato il momento del debutto per La Confessione su Rai3. Domani, alle 23, dopo il documentario su Patty Pravo, Peter Gomez ospiterà Nicola Gratteri e Morgan.

