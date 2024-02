Monza | pistola carica e coltello in auto | arrestato 59enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024), I finanzieri del Gruppo di, durante un controllo nel centro monzese, hanno sottoposto a controllo un’mobile guidata da unitaliano ed insospettiti dall’atteggiamento strano del conducente – risultato dai controlli, già noto, per numerosi precedenti penali, nonché al momento soggetto all’istituto della messa alla prova per furto aggravato con uso di violenza – proceduto all’ispezione del veicolo, rinvenendo a bordo unamarca Beretta modello M34 calibro 9 con matricola abrasa rifornita con 5 proiettili, perfettamente funzionante, nonché una serramanico detenuto sulla persona. I militari hanno quindi tratto in arresto l’individuo per porto illegale di armi e ricettazione che, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, è stato ...