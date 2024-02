Mondiali nuoto | Quadarella oro 1 500sl

(Di martedì 13 febbraio 2024) 17.45 Simonastravince i 1.500 stile libero aididi Doha. La campionessa romana, 25 anni, bissa il successo iridato di Gwangju 2019. E' la prima nuotatrice a vincere due orinella specialità. Simonaha chiuso la prova in 15'46"99, infliggendo un distacco enorme alla cinese Li (9"63) e alla tedesca Gose (10"56). Una cavalcata esaltante, una gara tutta condotta in testa. Un successo talmente largo da non essere sminuito dall'assenza dell'americana Ledecky.

Un super Luca De Tullio e Gregorio Paltrinieri si qualificano alla finale degli 800 stile libero; Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 50, Alberto Razzetti e Federico Burdisso nei 200 farfalla pa ...