Mondiali nuoto Doha 2024 | tutti i risultati di martedì 13 febbraio

(Di martedì 13 febbraio 2024)di13aididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18: ecco. Non ci si ferma un attimo all’Aspire Dome di, in Qatar, dove prende il via un’altra intensa giornata di gare diin corsia: come di consueto, in mattinata le batterie, nel pomeriggio semifinali e finali. Spazio anche alla pallacon il Settebello opposto alla Grecia. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via. GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE AGGIORNATO I ...

Simona Quadarella cerca la medaglia nei 1500 senza Katie Ledecky. Paltrinieri debutta in piscina negli 800, Burdisso e Razzetti nei 200 farfalla. Pallanuoto: il Settebello ai quarti contro la Grecia ...Oggi, martedì 13 febbraio, terza giornata di gare dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. Nell'Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena un day-3 in cui le emozioni non mancheranno di certo. In casa It ...Archiviati i primi due giorni di gare, a Doha siamo pronti per tuffarci nella terza sessione di batterie per il nuoto in vasca di questi Campionati mondiali ...