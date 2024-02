Mondiali nuoto Doha 2024 | Paltrinieri e de Tullio in finale negli 800 stile libero | bene Martinenghi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) Mattinata quasi perfetta per l’Italia all’Aspire Dome, dove sono andate in scena le batterie deididi. Dei sette atleti impegnati, in cinque/sei si sono infatti qualificati per il prossimo turno. Il primo a staccare il pass per le semifinali è stato Nicolò, che ha vinto in 26.75 la sua batteria nei 50 rana. L’azzurro ha ottenuto il quarto tempo complessivo, alle spalle di Fink, Shymanovich e Williamson, ma è comunque in piena lotta per la zona medaglia. In ottica podio, attenzione anche a Simone Cerasuolo, che ha ribadito di esserci eccome, nuotando in 27.00, ottavo tempo di ingresso. Niente da fare invece per Giulia D’Innocenzo, che ha visto sfumare la qualificazione alle semifinali dei 200. Poco brillante l’azzurra, ...