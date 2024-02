Mondiali nuoto Doha 2024 | il programma di domani Orari 14 febbraio | dove vederli in tv | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Si avanza a passi spediti verso il finale deidegli sport acquatici a. Si continuano ad assegnare i titoli iridati nelin corsia all’Aspire Dome, ma c’è spazio anche per le altre competizioni. Partiamo però dal: in mattinata Costanza Cocconcelli sarà pronta nelle batterie dei 50 dorso, mentre a seguire Alessandro Miressi e Manuel Frigo proveranno a giocarsi le loro carte nei 100 stile libero. Occhi per Alberto Razzetti, che arriva carico a questo Mondiale nei 200 misti, e alla staffetta mista mista. Nel pomeriggio invece si assegnano quattro titoli: Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio si potranno giocare il titolo negli 800 metri, mentre scopriremo solo oggi pomeriggio se li seguiranno Federico Burdisso e di nuovo Razzetti nei 200 rana, oltre a Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 50 ...