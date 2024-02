Mondiali nuoto Doha 2024 | il programma del 14 febbraio e dove vedere le gare in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13– Domani, mercoledì 14, sarà la tredicesima giornata diaididi, in Qatar. Siamo alle ultime battute, o meglio alle ultime bracciate visto che la rassegna si chiuderà domenica 18. Mentre si sta chiudendo la storica giornata odierna con Simona Quadarella che ha compiuto un’impresa vincendo l'oro nei 1500 stile libero con una finale a dir poco strepitosa della tricampionessa europea in carica eil Settebello ha superato i vicecampioni in carica della Grecia per 11-10 e si giocherà la semifinale contro la Spagna, con la speranza di ritrovare una medaglia che, speriamo, possa essere anche migliore dell'argento di Budapest 22, è tempo dicosa ci attende ...