Mondiali nuoto 2024 | le speranze di medaglia dell’Italia Borsino e percentuali 14 febbraio

(Di martedì 13 febbraio 2024)DIMercoledì 14Ore 17.02, finale 800 sl uomini Una delle gare più imprevedibili del Mondiale. Sulla carta l’uomo da battere è l’irlandese Daniel Wiffen, ma si prospetta una bagarre furibonda per la lotta al podio. Luca De Tullio è approdato in finale con il miglior tempo: ha già dato tutto oppure si è tenuto del margine per progredire ulteriormente? Gregorio Paltrinieri ci ha già abituato a delle imprese mitologiche dalle corsie laterali: potrebbe imporre il proprio ritmo e sorprendere gli avversari. Bisognerà scendere di molto rispetto ai tempi delle batterie, forse anche 4 o 5 secondi per l’oro.diGregorio Paltrinieri 50% Luca De Tullio 30% Ore 17.53, finale 200 farfalla uomini Alberto Razzetti si presenta ...

PAGELLE MONDIALI NUOTO DOHA 2024 TERZA GIORNATA L'Italia, dunque, conquista la sua terza medaglia a Doha, la prima d'oro in vasca con Simona Quadarella che domina letteralmente i 1500 stile libero, ot ...Missione compiuta per Simona Quadarella che ai mondiali di nuoto di Doha non delude sui 1500 stile conquistando la medaglia d'oro e il pass per Parigi 2024.