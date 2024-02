Mondiali Nove Mesto 2024 biathlon | calendario | programma | orari e copertura tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) Quando e come seguire idi, rassegna iridata diinda mercoledì 7 a domenica 18 febbraio presso la Vyso?ina Arena. L’Italia prende parte alla kermesse ceca con dieci azzurri, equamente suddivisi tra donne e uomini: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Rebecca Passler, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. Il team tricolore si presenta all’appuntamento dopo aver collezionato benpodi nelle prime sei tappe andate in scena sul circuito della Coppa del Mondo: quattro con Vittozzi (terza nella classifica generale), uno con Giacomel, due con la staffetta maschile e due con la staffetta mista. Il plotone azzurro punta a migliorarsi dopo le quattro medaglie conquistate ad ...

Giro di boa per i Mondiali di biathlon di Nove Mesto na Morave. L'ultima gara del lato di bolina, prima di veleggiare con il vento in poppa verso la conclusione, sarà l'Individuale femminile. O 15 km, ...Oggi, martedì 13 febbraio (ore 17.10), andrà in scena la 15km Indivuale dei Mondiali 2024 di biathlon. Sulle nevi di Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca), una prova sui quattro poligoni particolarme ...