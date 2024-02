Mondiali Doha 2024 | il programma della dodicesima giornata e diretta TV

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arrivato il nuoto e le medaglia cominciano ad essere collezionate in modo più massiccio dagli Azzurri, anche se alcune prestazioni sono state al di sotto delle aspettative. Poco conta però ladi ieri ormai, perché gli occhi sono puntati sul dodicesimo appuntamento di questidi sport acquatici. Tanti gli azzurri che saranno impegnati a partire dalla mattina presto fino alla sera, con le ultime gare previste per le 18.45. Andiamo dunque a vedere cosa riserva ildeidi, ilCrediti foto: ...

I Mondiali 2024 degli sport acquatici proseguiranno a Doha (Qatar), oggi, martedì 13 febbraio: nella dodicesima giornata spazio a pallanuoto maschile, tuffi dalle grandi altezze e nuoto. Verranno asse ...Comincia oggi con i primi due round della gara femminile e di quella maschile i Mondiali di tuffi dalle grandi altezze a Doha. Non mancherà certamente lo spettacolo, con le donne che si tufferanno da ...Archiviati i primi due giorni di gare, a Doha siamo pronti per tuffarci nella terza sessione di batterie per il nuoto in vasca di questi Campionati mondiali ...