Mondiali di pallanuoto | azzurri contro la Grecia | 11-10! Italia in semifinale

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il Settebello si qualifica per le semifinali deididi Doha . Glidel ct Campagna, dopo aver conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi2024, superano nei quarti laper 11-10 (1-3, 5-2, 2-3, 3-2). Inla Nazionale sfiderà la Spagna, vincente per 15-12 (5-2, 3-5, 5-0, 2-5) sul Montenegro. Serbia-Croazia e Ungheria-Francia gli altri due quarti di finale...

Il Settebello, dopo aver battuto la Grecia per 11-10, disputerà la semifinale dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: l’Italia tornerà in acqua ... ()

MONDIALI DOHA 2024 - Nella prima finale di martedì 13 febbraio, la gara dei 200sl maschili viene vinta da Sunwoo Hwang. L' Italia della pallanuoto non muore mai. Il Settebello ha superato al fotofinish la Grecia ai Mondiali in corso a Doha agguantando il pass per la semifinale iridata. Dopo aver superato agli ottavi gl ...