Mondiali di nuoto | Simona Quadarella oro nei 1 500 stile libero | è il secondo in carriera

(Di martedì 13 febbraio 2024)conquista la medaglia d’oro nei 1.500 metriaididi Doha, in Qatar. La 25enne romana ha dominato la gara sin dai primi metri e si è imposta con il tempo di 15’46?99 sulla cinese Bingjie Li, seconda con 15’56?62, e sulla tedesca Isabel Gose, terza con 15’57?55. Per– che conquista anche l’accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024 – si tratta deloro mondiale nella specialità, dopo quello ottenuto nel 2019 a Gwangju, in Corea del Sud. “Sono proprio contenta, volevo vincere. Sapevo che sarebbe stata alla mia portata, ma non pensavo di fare 15’46”, questo mi rende ancora più contenta. Mi volevo prendere questa medaglia, all’inizio ho provato ad aspettare un po’, poi ho visto che non facevo ...