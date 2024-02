Mondiali di Nuoto | Quadarella | “Volevo vincere | l’oro lo dedico a me stessa”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 febbraio 2024) Doha, 13 febbraio 2024 – Simonaindossaal collo nei 1500 stile libero. E’ la nuova campionessa mondiale 2024 ed è pronta per volare alle Olimpiadi di Parigi. L’Azzurra stacca il pass e ottiene due importanti obiettivi di stagione. A margine della vittoria, l’atleta tricolore ha detto, come riporta feder.it: “, sapevo che era alla mia portata e sono contenta per il tempo, che non mi aspettavo così buono”.è un fiume in piena. Sorridente e soddisfatta. “Anche mentre nuotavo non mi accorgevo del tempo che stavo nuotando – continua la mezzofondista romana – Sono contenta anche per i miei genitori che hanno fatto tanta strada per essere qui. Aver ottenuto la qualificazione olimpica è uno stimolo in più; adesso davvero posso lavorare per Parigi ...