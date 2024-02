Mondiali di Biathlon | Vittozzi è oro nell’individuale | “Orgogliosa di me”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nove Mesto, 13 febbraio 2024 – Una strepitosa Lisavince la medaglia d’oro aidi. L’Azzurra sale sul primo gradino del podio nella gara individuale. L’atleta dei Carabinieri, già argento nella Pursuit (leggi qui), domina la gara. Ha fatto un’impresa al poligono di tiro, infallibile: “Sono incredibilmentedi me stessa – spiega, come riporta fisi.org -. La gara era iniziata con un fuori programma, perchè quando mi sono presentata al primo poligono, non sono riuscita a scaricare il colpo e ho dovuto inserirlo nuovamente. Però ho mantenuto la calma e sono stata brava. Quando ho tagliato il traguardo ero molto emozionata, ho vissuto una sensazione stupenda perchè si tratta della mia prima medaglia d’oro in una gara individuale in un Mondiale, ed è arrivata nel giorno giusto, nella gara ...