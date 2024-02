Momenti di tensione davanti alla sede Rai di Napoli

(Di martedì 13 febbraio 2024) AdiRai di viale Marconi durante il presidio di protesta organizzato da alcuni attivisti dopo la lettera dell’ad Roberto Sergio inviata e letta nel corso di Domenica In in seguito alle parole del cantante Ghali “Stop al genocidio” sul conflitto tra Israele e Palestina. Adidella Rai durante il presidio di protesta organizzato da alcuni attivisti pro Palestina Laè salita quando alcuni manifestanti hanno tentato di avvicinarsi ai cancelli delladi produzione Rai diper esporre uno striscione. La polizia, in assetto antisommossa, ha ...

Momenti di forte tensione, oggi, alla sede Rai di Viale Marconi, a Napoli, dove è stata organizzata una manifestazione, secondo quanto dicono i promotori, "contro l'atteggiamento di censura della Rai".