Mo | Scuderi Verdi lancia petizione on line a vertici Rai | 300 mail in 24 ore

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Chiediamo a Roberto Sergio, l'Ad della Rai, di garantire un servizio di informazione pubblica che riporti responsabilmente quanto sta accadendo nel territorio della Striscia di Gaza, che si eviti ogni supporto pubblico a delle azioni sanguinose e disumane e che si impedisca ogni affermazione che possa incitare ad un genocidio". È un estratto del testo dellaonta ieri sera dalla co-portavoce dei giovanieuropei Benedetta, in meno di 24 ore sono state già inviate quasi 300all'amministratore delegato Roberto Sergio. Nellasi chiede inoltre "di scusarsi con le vittime palestinesi ed i loro familiari per le affermazioni diffuse e per la dichiarazione letta a Domenica In". Il riferimento è a quanto accaduto nell'ultima puntata della trasmissione televisiva, nel momento in cui Ghali chiedeva di fermare il genocidio in atto. "Voglio chiederti di inviare unainsieme a me all'Ad per dimostrare il nostro dissenso e pretendere un servizio di informazione pubblica responsabile!", è l'esortazione di