Mo | Schlein | ' Parlamento si esprima per un immediato cessate fuoco umanitario' **

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Pensiamo che sia necessario che questosiper unil, al fine di liberare tutti gli ostaggi, di fermare il massacro di civili, di portare tutti gli aiuti umanitari necessari alla popolazione civile palestinese e di riprendere finalmente un percorso di pace in Medio Oriente". Così Ellyintervenendo alla Camera durante l'esame delle mozioni sul conflitto in Medio Oriente.

Roma, 13 feb – "Israele ha diritto ad esistere in pace e sicurezza ma dall'altra parte non c'è neanche il riconoscimento dello Stato di Palestina: la nostra mozione chiede al governo di spingere per ...Roma, 13 feb - Secondo fonti del Nazareno, questa mattina la segretaria del Pd Elly Schlein ha sentito al telefono la premier Giorgia Meloni. Oggetto del colloquio la situazione in Medio Oriente, nel ...Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - "Nella riformulazione avete voluto aggiungere la parola 'sostenibile' alla nostra richiesta di cessate il fuoco. Ma che significa Cessate il fuoco sostenibile La fate q ...