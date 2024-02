Mo | Schlein | ' ok Parlamento a mozione Pd su cessate fuoco passo avanti importante'

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "E' unperché ilha approvato il primo punto della nostra, così come riformulato, per chiedere un immediatoilumanitario e di questo siamo molto felici". Così Ellyparlando con i cronisti alla Camera. "Avevamo presentato questaproprio per scuotere il dibattito nel Paese e per ottenere un avanzamento nelle posizioni dele questo oggi è arrivato".

La segretaria del Pd, Elly Schlein, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si sono sentite al telefono. Al centro del colloquio, secondo quanto si ...La segretaria del Pd Elly Schlein e la premier Meloni si sono sentite al telefono per parlare della situazione in Medio Oriente, nel giorno in cui in Parlamento ..."Il Pd ha ritenuto necessario presentare questa mozione per la gravità del conflitto in Medioriente e perché crediamo che questo Parlamento debba esprimersi per un immediato cessate il fuoco umanitari ...