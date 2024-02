Mo | Schlein | ‘ok Parlamento a mozione Pd su cessate fuoco passo avanti importante’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “E’ unimportante perché ilha approvato il primo punto della nostra, così come riformulato, per chiedere un immediatoilumanitario e di questo siamo molto felici”. Così Ellyparlando con i cronisti alla Camera. “Avevamo presentato questaproprio per scuotere il dibattito nel Paese e per ottenere un avanzamento nelle posizioni dele questo oggi è arrivato”. L'articolo CalcioWeb.