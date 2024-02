Mo | Schlein | ‘colloquio con Meloni? Da maggioranza ok a punto cessate fuoco’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Io ho chiamatosu questo conflitto chiedendo un’iniziativa diplomatica e politica più forte e incisiva del governo italiano e siamo senz’altro felici che laabbia consentito che passasse il” delil fuoco umanitario. Così Ellyparlando con i cronisti alla Camera. “Noi siamo per un’iniziativa forte del governo italiano e dell’Ue per una soluzione politica e ilil fuoco è per noi il primo passo” in questa direzione. “Pur non avendo la, questoè passato e questo è un risultato positivo per tutto il Paese”. L'articolo CalcioWeb.